أندية الدوري السعودي تتواصل مع وكيل حكيم زياش لاعب تشيلسي المعار لغلطة سراي

كشفت صحيفة "ajansspor" التركية عن دخول المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، المعار إلى غلطة سراي التركي، قائمة اهتمامات الفرق السعودية مرة أخرى بالفترة المقبلة.
وأفادت الصحيفة بأن العديد من الأندية السعودية تواصلت بالفعل مع زياش، إذ أصبح مجدداً مطلوبًا في الأندية السعودية، لنقله إلى الدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية السعودية اتصلت بوكيل اللاعب لبحث التفاوض معه، حيث يخطط غلطة سراي لبيع زياش مع رسوم انتقاله، باستخدام خيار الشراء في عقده.
وكان النجم المغربي، قد اقترب من التوقيع مع نادي النصر في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تتم بسبب الفحوصات الصحية والخلاف على الراتب.
يلعب حكيم زياش البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من نادي أياكس الهولندي، الذي لعب له مدة 4 سنوات.