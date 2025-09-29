الأهلي يسقط الزمالك بثنائية في الجولة التاسعة من الدوري المصري

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلّب فريق البنك الأهلي على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسماعيلية، ليرتقي البنك الأهلي إلى المركز الحادي عشر بـ(11) نقطة، فيما بقي الإسماعيلي في المركز الحادي والعشرين والأخير بـ(4) نقاط.