الأهلي يسقط الزمالك بثنائية في الجولة التاسعة من الدوري المصري

في قمة كروية مثيرة، فاز فريق الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى (15) نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الزمالك عند (17) نقطة، محتفظًا بصدارة الترتيب رغم الخسارة.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلّب فريق البنك الأهلي على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسماعيلية، ليرتقي البنك الأهلي إلى المركز الحادي عشر بـ(11) نقطة، فيما بقي الإسماعيلي في المركز الحادي والعشرين والأخير بـ(4) نقاط.
كما تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع مضيفه الجونة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة بالغردقة، ليرتفع رصيد سيراميكا إلى (14) نقطة في المركز السابع، فيما وصل رصيد الجونة إلى (9) نقاط في المركز الخامس عشر.