المملكة تستضيف المؤتمر الوزاري العالميّ للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية بمشاركة دولية كبيرة

وتضمّ فعاليات المؤتمر، الذي يشارك به عددٌ من القيادات الرياضية الكبرى: إقامةَ العديد من جلسات النقاش، وورش العمل؛ منها ما يتعلّق بالإجراءات القانونية والحوكمة في الجرائم الدولية المتعلّقة بالرياضة، وحماية الرياضة من الفساد، وأدوار السلطات الرياضية حول العالم في ملفّ النزاهة والحوكمة الرياضية، فضلًا عن مناقشة أهمّ التطوّرات في مجال النزاهة الرياضية، والعديد من المحاور البارزة الأخرى.