المملكة تستضيف المؤتمر الوزاري العالميّ للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية بمشاركة دولية كبيرة

تستضيف المملكة، غدًا الثلاثاء، المؤتمرَ الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية، في العاصمة الرياض، بمشاركةٍ دولية كبيرة، تضمّ أعضاءَ وممثّلي منظّمة اليونسكو من وزراء الرياضة في دول العالم، وعددًا من القيادات الرياضية الكبرى والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
ويعدّ هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى العـالم؛ حيث يُقام بمبادرة من المملكة العربية السعودية، تمّ إطلاقها ضمن مؤتمر الأطراف في مقرّ منظمة اليونسكو عام 2019م؛ بهدف المساهمة في تعزيز النزاهة والقيم الرياضية، والتنافس الشريف في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرياضة في العالم بأسره.
وتضمّ فعاليات المؤتمر، الذي يشارك به عددٌ من القيادات الرياضية الكبرى: إقامةَ العديد من جلسات النقاش، وورش العمل؛ منها ما يتعلّق بالإجراءات القانونية والحوكمة في الجرائم الدولية المتعلّقة بالرياضة، وحماية الرياضة من الفساد، وأدوار السلطات الرياضية حول العالم في ملفّ النزاهة والحوكمة الرياضية، فضلًا عن مناقشة أهمّ التطوّرات في مجال النزاهة الرياضية، والعديد من المحاور البارزة الأخرى.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الوزاري يهدف إلى زرع القيم والأخلاق الرياضية، وصناعة رياضةٍ مميزةٍ ونزيهة، إلى جانب تعزيز الرؤى المشتركة بين الدول والمنظّمات المشـاركة، بما يخدم المنظومة الرياضية في مختلف أنحاء العالم، ويسهم في فرض التنافس الشريف في مختلف المنافسات والأحداث التي تقام على المستويات كافة، المحلية منها والإقليمية، وكذلك القارية والدولية.