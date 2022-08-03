منتخب مصر يضرب موعدًا مع شقيقه السعودي في نهائي البطولة العربية

ضرب المنتخب المصري تحت 20 عامًا لكرة القدم موعدًا مع شقيقه المنتخب السعودي في نهائي البطولة العربية بعد تغلبه على منتخب الجزائر (٣-١) اليوم الأربعاء، في ختام مباريات نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.