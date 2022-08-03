منتخب مصر يضرب موعدًا مع شقيقه السعودي في نهائي البطولة العربية

ضرب المنتخب المصري تحت 20 عامًا لكرة القدم موعدًا مع شقيقه المنتخب السعودي في نهائي البطولة العربية بعد تغلبه على منتخب الجزائر (٣-١) اليوم الأربعاء، في ختام مباريات نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، سجل مهاجم المنتخب المصري صلاح الدين مصطفى أول أهداف المباراة، وعزز قائد الفريق عبدالرحمن رشدان تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني وعليه انتهى الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني قلص المنتخب الجزائري النتيجة عبر اللاعب لحلو أخريب ونجح منتخب مصر بتوسيع الفارق بوساطة محمد إبراهيم بإحرازه الهدف الثالث.
وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى المباراة الختامية للبطولة إثر فوزه الكبير على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة عصر اليوم.