أسياد الشباب الثالثة.. قبضة الأخضر في نهائي القارة للمرة الأولى

كتب المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب التاريخ، بعد تأهله للمرة الأولى لنهائي دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، عقب فوزه مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي على الصين بنتيجة 32 – 24.
وشهدت المباراة تكافؤًا بين الفريقين في شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل 15 – 15، وفي الحصة الثانية استمر التعادل مسيطرًا على المباراة، حتى انفرد الأخضر بالنتيجة بداية من الدقيقة 19 من الشوط الثاني، حتى أنهاها بفارق ثمانية أهداف.
ويلاقي الأخضر في المباراة النهائية، الفائز من لقاء المنتخب البحريني وشقيقه الكويتي، المقامة في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء؛ لتحديد المتأهل الثاني للمباراة النهائية للمسابقة التي تُقام عند السابعة من مساء بعد غدٍ الخميس في صالة أم الحصم بالمنامة.
يُذكر أن التأهل السعودي لنهائي كرة اليد بالدورة الآسيوية هو الأول في درجة الشباب، والثاني على مستوى جميع الدرجات، حيث يأتي بعد غياب أكثر من 35 عامًا، حين حقق الأخضر برونزية دورة الألعاب الآسيوية للكبار التي أُقيمت في بكين عام 1990م.
راجخان يحرز برونزية الإلكترونية
أحرز لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، طلال راجخان، المركز الثالث والميدالية البرونزية للعبة (Street Fighter 6)، ضمن مسابقة الرياضات الإلكترونية بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي جرت منافساتها اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة.
وجاء تحقيق راجخان للبرونزية، عقب فوزه في ربع نهائي المسابقة على زميله فيصل النفيسي بنتيجة 3 – 1، ثم خسارته في نصف النهائي من لاعب الصين تايبيه "جون – شي لين" 2 – 3، ثم فوزه في لقاء البرونزية على "شين يو – جانج" من الصين تايبيه.
وبميدالية راجخان، ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات إلى 15 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 8 برونزيات)، والمركز الثاني عشر في سلم الترتيب.
4 منتخبات سعودية في المعارض
يشهد مركز البحرين العالمي للمعارض، مشاركة 4 منتخبات سعودية في منافسات يوم غدٍ الأربعاء، ممثلةً بالرياضات الإلكترونية، والجودو، والجوجيتسو، والمصارعة.
ويفتتح اللاعبون حسان ندا، وخالد حباب، وآدم فيرناني، مشاركة أخضر الجوجيتسو، بتواجد ندا وحباب في منافسات وزن 56 كجم، وفيرناني في منافسات وزن 85 كجم، عند التاسعة صباحًا.
ويدشن اللاعبان محمد عسيري، وأحمد المحمادي، عند العاشرة صباحًا، مشاركة الجودو، بلقاء عسيري لنظيره من هونغ كونغ ضمن منافسات وزن تحت 55 كجم، والحمادي أمام الفائز من كمبوديا أو قيرغيزستان في منافسات وزن تحت 60 كجم.
وفي المصارعة، يلاقي تركي دهل (65 كجم) نظيره من تركمانستان في تمام الساعة 10:05 صباحًا، على أن يواجه سعد السبيعي (48 كجم) نظيره اليمني عند العاشرة والنصف صباحًا.
وفي الرياضات الإلكترونية، يخوض فريق السعودية، والمكون من يزيد باخشوين، وهشام القاضي، وصالح باخشوين، عددًا من المواجهات في لعبة (Rocket League) للفرق بداية من الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ضد الأردن، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والإمارات، وعُمان، والبحرين، وإندونيسيا.
ثلاث سباقات سباحة.. وطه في الدراجات.. والطائرة تختتم
يواصل فريق السعودية للسباحة مشاركته بالدورة، بتواجده في 3 سباقات، بداية من العاشرة من صباح غدٍ الثلاثاء.
ويدخل خالد البلبسي، وغانم السلحي، في تصفيات سباق 200م حرة، يليهما علي العبدالوهاب، ونواف الدوسري، في تصفيات 100م ظهر في تمام الساعة 10:40 صباحًا، ثم عماد الصبياني، وفهد العويقلة، في سباق 100م عند الحادية عشرة ظهرًا.
وفي الدراجات، يختتم الدراج طه الخليفة مشاركة أخضر الدراجات بالدورة، بتواجده في سباق فردي العام الذي ينطلق عند الثامنة صباحًا، على مسافة 99.6 كم، بمشاركة 69 لاعبًا.
وفي الكرة الطائرة، يختتم الأخضر مشاركته بمواجهة نظيره الصيني في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن، عند التاسعة والنصف صباحًا.