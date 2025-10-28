أسياد الشباب الثالثة.. قبضة الأخضر في نهائي القارة للمرة الأولى

وفي الرياضات الإلكترونية، يخوض فريق السعودية، والمكون من يزيد باخشوين، وهشام القاضي، وصالح باخشوين، عددًا من المواجهات في لعبة (Rocket League) للفرق بداية من الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ضد الأردن، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والإمارات، وعُمان، والبحرين، وإندونيسيا.