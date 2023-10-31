كأس خادم الحرمين الشريفين: "كاراسكو" ينقذ الشباب من مطب الفتح.. ويصعد بفريقه للدور ربع النهائي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الشباب بهدفين لهدف، وتأهله للدور ربع النهائي من المسابقة.
أهداف المباراة سجلها كريستيان تيو للفتح في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل كاراسكو للشباب قي الدقيقة 60، قبل أن يعود مجددًا للتسجيل في شوط المباراة الإضافي الثاني في الدقيقة 115 .
وكانت المباراة قد انتهت في شوطيها الأصليين بالتعادل بهدف لمثله لكل فريق، قبل أن يحتكم الفريقان للوقتين الإضافيين .