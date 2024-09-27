"أشعر بحماس".."نجد بنت فهد" جاهزة لـ"بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية" بالأردن

تستعد نجمة المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية، نجد بنت فهد، للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية بنسختها الأولى للسيدات، والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر 2024.
تمثل نجد المنتخب السعودي في هذه البطولة، التي تضم عدة منتخبات منها: الأردن، البحرين، وعمان.
وتعتبر اللاعبة نجد بنت فهد إحدى أبرز عناصر المنتخب، حيث بدأت مسيرتها مع المنتخب السعودي في عام 2020، وأثبتت جدارتها بفضل إنجازاتها الرائعة، وفازت ببطولة العالم للجامعات عام 2020، وأحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية 2022، بالإضافة إلى تتويجها بلقب دوري الجامعات السعودية في 2021، 2022، 2023، و2024، كما أنها بطلة بطولة الدوري العربي الإفريقي 2023.
وفي تصريح لها، أعربت نجد عن حماسها للمشاركة، قائلة: "أشعر بحماس كبير للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا ولقد تدربت بجد وأشعر أنني جاهزة تماماً لتقديم أفضل ما لدي"، كما أثنت على دعم المدربين والقادة، مضيفة: "أشكر كل من وقف بجانبي ودعمني وإن شاء الله نحقق نتائج ترفع اسم منتخبنا الوطني في هذه البطولة."
تأتي هذه البطولة كفرصة مهمة لتعزيز مكانة كرة القدم الإلكترونية النسائية في المملكة، وتقديم نموذج ملهم للشباب والفتيات.