"أشعر بحماس".."نجد بنت فهد" جاهزة لـ"بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية" بالأردن

وتعتبر اللاعبة نجد بنت فهد إحدى أبرز عناصر المنتخب، حيث بدأت مسيرتها مع المنتخب السعودي في عام 2020، وأثبتت جدارتها بفضل إنجازاتها الرائعة، وفازت ببطولة العالم للجامعات عام 2020، وأحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية 2022، بالإضافة إلى تتويجها بلقب دوري الجامعات السعودية في 2021، 2022، 2023، و2024، كما أنها بطلة بطولة الدوري العربي الإفريقي 2023.