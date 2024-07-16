تطورات إيجابية بشأن مفاوضات الاتحاد مع مهاجم أستون فيلا الإنجليزي

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن المفاوضات بين الاتحاد وأستون فيلا تسير بشكل إيجابي بشأن التعاقد مع الفرنسي موسي ديابي.
ووفقاً لما نشره الصحفي "جيانلويجي لونجاري" فإن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، حيث اقترب الطرفان من الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.
فيما أشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن مسؤولي أستون فيلا يريدون عرضًا مبدئيًا بقيمة أكثر من 55 مليون يورو من الاتحاد من أجل ديابي.
وكان اللاعب الفرنسي قد أعطى موافقته على للانتقال لنادي الاتحاد السعودي منذ أيام قليلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وانضم الجناح الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا إلى أستون فيلا من باير ليفركوزن الصيف الماضي ويمتد عقده مع فيلا حتى عام 2028.