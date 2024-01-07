بمشاركة 170 ملاكماً وملاكمة .. اختتام بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة

اختتمت أمس، بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام على صالة نادي الترجي بالقطيف خلال الفترة من 4 إلى 6 من ینایر 2024م، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للملاكمة، بمشاركة 140 لاعباً و30 لاعبة، یمثلون 11 نادیًا وصالة ریاضیة ھي: (الترجي – الخلیج – النور – الاتفاق – الھدى – الباطن – الساحل - بودي ماستر - الخبر فایترز – السلام – العدالة ).