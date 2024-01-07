رياضة

بمشاركة 170 ملاكماً وملاكمة .. اختتام بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة

بمشاركة 170 ملاكماً وملاكمة .. اختتام بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة

اختتمت أمس، بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام على صالة نادي الترجي بالقطيف خلال الفترة من 4 إلى 6 من ینایر 2024م، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للملاكمة، بمشاركة 140 لاعباً و30 لاعبة، یمثلون 11 نادیًا وصالة ریاضیة ھي: (الترجي – الخلیج – النور – الاتفاق – الھدى – الباطن – الساحل - بودي ماستر - الخبر فایترز – السلام – العدالة ).

وتضمنت البطولة لعب 116 مباراة خلال أیام البطولة الثلاثة للفئات السنیة المشاركة وھي ( البراعم – الناشئین – الشباب – النخبة) من الرجال والسیدات، حيث جاء الترجي أولاً بـ 20 میدالیة ذھبیة، وحصل نادي الخلیج من سیھات على المركز الثاني بعدد 13 میدالیة ذھبیة، والنور ثالثاً بـ 8 میدالیات ذھبیة .

الاتحاد السعودي للملاكمة
بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة

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