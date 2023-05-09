على صالة وزارة الرياضة في الرياض.. انطلاق منافسات المربع الذهبي لكرة السلة

والمرحلة الثانية تقام مبارياتها على صالة وزارة الرياضة في جدة؛ إذ يلتقي الأول في المربع مع رابع المربع، وثاني المربع مع ثالث المربع يوم الخميس، وتختتم منافسات المربع الذهبي يوم السبت؛ إذ يلعب الخاسر مع الخاسر لتحديد المركز الثالث والرابع، ويلتقي الفائز مع الفائز لتحديد بطل المسابقة.