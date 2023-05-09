على صالة وزارة الرياضة في الرياض.. انطلاق منافسات المربع الذهبي لكرة السلة

تُفتَح غدًا الأربعاء منافساتُ المربع الذهبي لكرة السلة، على صالة وزارة الرياضة في الرياض؛ إذ تجمع أربعة أندية أصحاب المراكز الأربعة في الدوري الممتاز: الأهلي "الأول"، النصر "ثانيًا"، الفتح "ثالثًا"، أحد "رابعًا".
وتلعب مباريات البطولة من دور واحد في الرياض بطريقة التجمع، خلال الفترة 10- 13 من مايو الجاري، وتقام جميع المباريات على صالة وزارة الرياضة في الرياض.
وتقام غدًا الأربعاء مواجهتان؛ إذ تجمع الأهلي بنظيره أحد عند الساعة 5 مساء.
واللقاء الثاني يجمع النصر بنظيره الفتح عند الساعة ٧ مساء.
وتقام يوم الخميس مباراتان؛ الأولى: تجمع أحد بنظيره النصر عند الساعة 5 مساء.
واللقاء الثاني يجمع الفتح بنظيره الأهلي عند الساعة 5 مساء.
ويوم الجمعة راحة للفرق، وتستأنف المباريات يوم السبت؛ إذ يجمع اللقاء الأول الفتح بنظيره أحد عند الساعة 5 مساء.
واللقاء الثاني يجمع النصر بنظيره الأهلي عند الساعة 7 مساء.
والمرحلة الثانية تقام مبارياتها على صالة وزارة الرياضة في جدة؛ إذ يلتقي الأول في المربع مع رابع المربع، وثاني المربع مع ثالث المربع يوم الخميس، وتختتم منافسات المربع الذهبي يوم السبت؛ إذ يلعب الخاسر مع الخاسر لتحديد المركز الثالث والرابع، ويلتقي الفائز مع الفائز لتحديد بطل المسابقة.