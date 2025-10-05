نفاد الدفعة الثانية من تذاكر قمة الأخضر وإندونيسيا.. والدفعة الثالثة متاحة

وسط إقبال جماهيري واسع، نفدت الدفعة الثانية من تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإندونيسي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويستضيف الأخضر نظيره الإندونيسي يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.
وأعلنت الجهة المنظمة عن طرح الدفعة الثالثة من التذاكر اليوم الأحد، قبل 72 ساعة من موعد المباراة المنتظرة، بعد نفاد الدفعتين السابقتين في وقت وجيز نتيجة الإقبال الكبير من الجماهير.
يُذكر أن المنتخب السعودي يشارك في هذا الملحق الآسيوي إلى جانب منتخبي إندونيسيا والعراق، ضمن مسيرته نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.