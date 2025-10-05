نفاد الدفعة الثانية من تذاكر قمة الأخضر وإندونيسيا.. والدفعة الثالثة متاحة

وأعلنت الجهة المنظمة عن طرح الدفعة الثالثة من التذاكر اليوم الأحد، قبل 72 ساعة من موعد المباراة المنتظرة، بعد نفاد الدفعتين السابقتين في وقت وجيز نتيجة الإقبال الكبير من الجماهير.