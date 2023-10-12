من المنظمة العالمية USPA.. "رزان" أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحُرّ

وفي التفاصيل، بدأت "رزان" مسيرتها في رياضات المغامرة، بتسلّق الصخور، إلى أن تمكّنت وأجادت في هذه الرياضة التي تعتمد على القوة والتحمل، حتى أصبحت حكمًا معتمدًا من الاتحاد السعودي للتسلق في المسابقات، واستمر لديها حب المغامرة لتنقل مواهبها إلى رياضة أخرى هي القفز المظلي الحر، في تجربة فريدة ومسيرة جديدة بالنسبة لها، لتنال بسبب تميزها على لقب أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحر، الذي اعتبرته من أعظم الإنجازات بالنسبة لها.