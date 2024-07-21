الأخضر تحت 19 عامًا يتعادل مع إشبيلية الإسباني ضمن بطولة كوتيف

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع فريق نادي إشبيلية الإسباني تحت 19 عامًا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن بطولة كوتيف الدولية 2024 في إسبانيا.