الأخضر تحت 19 عامًا يتعادل مع إشبيلية الإسباني ضمن بطولة كوتيف

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع فريق نادي إشبيلية الإسباني تحت 19 عامًا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن بطولة كوتيف الدولية 2024 في إسبانيا.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب زياد الغامدي في الدقيقة 49 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، سلطان العيسى، سعود هارون، صالح برناوي، سعد المطيري، بسام هزازي، راكان الغامدي، زياد الغامدي، عمار اليهيبي، عبدالمجيد عياش، علي المهداوي.
ويلاقي أخضر 19 مساء غدٍ الاثنين فريق نادي فياريال الإسباني تحت 19 عامًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوتيف الدولية.