الرئيس التنفيذي في رابطة دوري المحترفين "مغربل": دعم الهلال في كأس العالم وفق الميزانية المرصودة

أكد الرئيس التنفيذي في رابطة دوري المحترفين السعودي عمر مغربل أن الأندية لديها علم كامل بميزانياتها، وأن النادي هو المتحكم بقراراته المالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر القطاع الرياضي الدوري الذي نظمته وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرياض.
وعن النقل التلفزيوني لدوري روشن، قال مغربل: 160 دولة تملك حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ونسبة المشاهدة في ازدياد ولله الحمد.
وعن دعم الهلال في بطولة كأس العالم، أكد "مغربل" أن دعم الهلال في كأس العالم سيكون وفق الميزانية المرصودة من الاستقطاب.
وأتم: "سيكون هناك ترتيب خاص في الجانب الإعلامي هذا الموسم، بما يتواكب مع النقلة الكبيرة لدوري روشن".