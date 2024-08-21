رياضة

الرئيس التنفيذي في رابطة دوري المحترفين "مغربل": دعم الهلال في كأس العالم وفق الميزانية المرصودة

أكد أن 160 دولة تقوم بنقل مباريات دوري روشن
عمر مغربل
عمر مغربل

أكد الرئيس التنفيذي في رابطة دوري المحترفين السعودي عمر مغربل أن الأندية لديها علم كامل بميزانياتها، وأن النادي هو المتحكم بقراراته المالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر القطاع الرياضي الدوري الذي نظمته وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرياض.

وعن النقل التلفزيوني لدوري روشن، قال مغربل: 160 دولة تملك حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ونسبة المشاهدة في ازدياد ولله الحمد.

وعن دعم الهلال في بطولة كأس العالم، أكد "مغربل" أن دعم الهلال في كأس العالم سيكون وفق الميزانية المرصودة من الاستقطاب.

وأتم: "سيكون هناك ترتيب خاص في الجانب الإعلامي هذا الموسم، بما يتواكب مع النقلة الكبيرة لدوري روشن".

وزارة الرياضة
رابطة دوري المحترفين السعودي
المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي
عمر مغربل

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