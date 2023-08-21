الاتحاد يبدأ مفاوضاته مع مانشستر يونايتد لضم الفرنسي رافاييل فاران

وينتهي عقد رافاييل فاران صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، الذي انضم إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو .