الاتحاد يبدأ مفاوضاته مع مانشستر يونايتد لضم الفرنسي رافاييل فاران
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم الفرنسي رافاييل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر موقع "Sportskeeda" أن نادي الاتحاد بدأ في إجراء محادثاته الأولية مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع فاران، حيث توجد مؤشرات إيجابية حول انتقال نجم النادي الانجليزي للعب بالسعودية.
كما أفاد الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" بحسابه الشخصي عبر موقع "X" بأن مسؤولي الاتحاد ما زالوا مستمرين في البحث عن مدافع، إذ ما زال لديهم اهتمام بضم رفاييل فاران، نجم مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد رافاييل فاران صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، الذي انضم إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو .
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.