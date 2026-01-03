الفتح يعمّق جراح الشباب بثنائية واللعب بـ 9 لاعبين

واصل فريق الفتح الأول لكرة القدم انتفاضته ليحقق الانتصار الثالث على التوالي، بعدما تغلّب على ضيفه الشباب بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم عصر اليوم السبت على أرض ميدان "تمول الأولى" بالأحساء، لحساب منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الفتح بافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول، حينما توغل مراد باتنا من الجهة اليسرى قبل أن يُرسل عرضية مميزة إلى سفيان بن دبكة غير المراقب، تابعها الأخير في الشباك.
وفي مطلع الشوط الثاني ازدادت أوضاع الشباب صعوبة بعد أن أشهر الحكم أحمد الرميخاني البطاقة الصفراء الثانية للاعب فيصل الصبياني، ليُطرد على إثرها وذلك في الدقيقة 47.
وتعقّدت أوضاع الضيوف كثيرًا بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة للمدافع علي مكي نتيجة تدخله القوي على مهاجم الفتح عند الدقيقة 62.
واستغل الفتح النقص العددي في صفوف الشباب ليُضاعف النتيجة في الوقت القاتل عن طريق فهد الزبيدي، مستغلًا خطأً فادحًا من دفاع الشباب، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك (90+5).
بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 14 نقطة صعد بها إلى المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.