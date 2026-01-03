الفتح يعمّق جراح الشباب بثنائية واللعب بـ 9 لاعبين

واصل فريق الفتح الأول لكرة القدم انتفاضته ليحقق الانتصار الثالث على التوالي، بعدما تغلّب على ضيفه الشباب بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم عصر اليوم السبت على أرض ميدان "تمول الأولى" بالأحساء، لحساب منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.