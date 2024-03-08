في أطول سلسلة انتصارات وبثلاثية.. الهلال يهزم الرياض "رايح جاي"

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته، حيث عبر محطة نظيره الرياض بنتيجة 3/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البرازيلي "ويلتون سامبايو".