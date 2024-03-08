في أطول سلسلة انتصارات وبثلاثية.. الهلال يهزم الرياض "رايح جاي"

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته، حيث عبر محطة نظيره الرياض بنتيجة 3/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البرازيلي "ويلتون سامبايو".
تألق حارس الأزرق "ياسين بونو" في الشوط الأول وتصدى لتسديدة قائد الرياض "موسونا"، في الدقيقة 37.
وأضاع مهاجم وهداف الهلال "ميتروفيتش" فرصة التقدم لفريقه بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة في "د39".
وشهدت الدقيقة 45+8 إضاعة ركلة جزاء للهلال، من قبل "ميتروفيتش"، حيث تألق حارس مدرسة الوسطى "مارتن كامبانيا" في التصدي للتسديدة.
وفي الشوط الثاني سجل مدافع الهلال "علي البليهي" بالخطأ في مرمى فريقه في "د52" هدفاً للرياض.
وأدرك مدرب الهلال "خيسوس" خطورة الموقف، فدفع بالثلاثي "صالح الشهري، سافيتش ونيفيز"، في "د59".
وعدّل البديل الناجح "نيفيز" النتيجة للهلال في "د66" من علامة الجزاء .
كما عزز "ميشايل ديلغادو" النتيجة للأزرق بهدف ثانٍ برأسية رائعة في "د 75".
وعوض اللاعب "ميتروفيتش" ركلة الجزاء الضائعة في نهاية الشوط الأول بهد ف ثالث لفريقه من علامة الجزاء أيضاً، في 90+3" ليحل وصيفاً في سجل الهدافين برصيد 20 هدفاً".
بتلك النتيجة حافظ الهلال على الصدارة، وبلغ النقطة 65 موسعًا الفارق مع الوصيف "النصر إلى 12 نقطة، بينما بقي الرياض في المركز الـ 14 برصيد23 نقطة.