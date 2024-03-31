ثلاثي قائمة الهدافين يقودون التشكيل المثالي للجولة 25.. رونالدو الأعلى تقييمًا

أعلن موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم عن تشكيلته المثالية للجولة 25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت التشكيل المثالي للجولة وجود ثلاثي قائمة متصدري الهدافين (رونالدو، ميتروفيتش، وحمدالله) في مقدمة اللاعبين من خلال قيادتهم لخط هجوم الجولة.
وحظي فريق التعاون بالتمثيل الأكبر في التشكيلة المثالية للجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين في حين غاب لاعبو الأهلي عن القائمة التي ضمت 11 لاعبًا.
ووقع اختيار "سوفاسكور" على لاعبين من النصر ولاعب من كل من أندية الهلال والاتحاد والفتح والاتفاق والوحدة.
وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين الموجودين في التشكيل المثالي للجولة 25 وفقًا لموقع "سوفاسكور" حيث نال اللاعب تقييم (9،4) درجات نظير تسجيله هاتريك في مباراة فريقه أمام الطائي.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى : مايلسون - التعاون (8،5)
الدفاع: أندريه جيروتو – التعاون (8،5)، رومان سايس – الشباب (7،6)، راضي العتيبي – الاتفاق (7،7).
الوسط: لوكاس زيلارايان – الفتح (9،0)،أنسيلمو – الوحدة (8،4)، محمد الكويكبي – التعاون (8،3)، عبدالرحمن غريب – النصر (9،0)
الهجوم: كريستيانو رونالدو – النصر (9،4)، ألكساندر ميتروفيتش – الهلال (8،4)، عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد (8،3).