ثلاثي قائمة الهدافين يقودون التشكيل المثالي للجولة 25.. رونالدو الأعلى تقييمًا

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى : مايلسون - التعاون (8،5)

الدفاع: أندريه جيروتو – التعاون (8،5)، رومان سايس – الشباب (7،6)، راضي العتيبي – الاتفاق (7،7).

الوسط: لوكاس زيلارايان – الفتح (9،0)،أنسيلمو – الوحدة (8،4)، محمد الكويكبي – التعاون (8،3)، عبدالرحمن غريب – النصر (9،0)

الهجوم: كريستيانو رونالدو – النصر (9،4)، ألكساندر ميتروفيتش – الهلال (8،4)، عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد (8،3).