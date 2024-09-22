خسرنا مباراة ولم نخسر المعركة.. "محمد نور" يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد هزيمة الهلال

وجّه النجم محمد نور، لاعب الاتحاد، والمنتخب السعودي السابق، رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد خسارة الفريق بالأمس أمام الهلال، ضمن مباريات الدوري السعودي.
وفاز الهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس في كلاسيكو الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي، على نظيره الاتحاد بنتيجة (3/1).
وقال محمد نور خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "إكس": "صحيح خسرنا مباراة، ولكننا لم نخسر المعركة، لا يزال أمامنا دوري طويل، ونحن نمتلك فريقًا جيدًا".
وفي نفس السياق قام اللاعب المصري السابق أحمد ميدو بمهاجمة مدرب الاتحاد عبر برنامج "دورينا غير" قائلًا: "لو لعب الاتحاد 20 مباراة أمام الهلال بنفس العقلية سيخسر، ويمكنك أن تعرف هذه العقلية من تصريحات المدرب بعد المباراة".
وأضاف ميدو: "المدرب صرّح بعد اللقاء بأن هناك فرقًا كبيرًا بينه وبين الهلال، وجميع الفِرَق بالدوري هُزمت من الهلال، لسنا نحن فقط! هل هذه تصريحات لمدرب قادم لتدريب فرقة كبيرة؟! هذه ليست تصريحات مدرب كبير مثل لوران بلان، مع احترامي له".
ويحتل الهلال حاليًا صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد الوصيف.