خسرنا مباراة ولم نخسر المعركة.. "محمد نور" يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد هزيمة الهلال

وأضاف ميدو: "المدرب صرّح بعد اللقاء بأن هناك فرقًا كبيرًا بينه وبين الهلال، وجميع الفِرَق بالدوري هُزمت من الهلال، لسنا نحن فقط! هل هذه تصريحات لمدرب قادم لتدريب فرقة كبيرة؟! هذه ليست تصريحات مدرب كبير مثل لوران بلان، مع احترامي له".