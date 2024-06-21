صحيفة أرجنتينية.. تصريحات رئيس نادي الاتحاد ضد "غالاردو" قاسية

وخاض "غالاردو" مع الاتحاد 33 مباراة في جميع المسابقات، حقّق خلالها 15 انتصارًا، و4 تعادلات، و14 هزيمة، كما خرج بالاتحاد دون تحقيق أي بطولة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.