صحيفة أرجنتينية.. تصريحات رئيس نادي الاتحاد ضد "غالاردو" قاسية

سلّطت صحيفةٌ أرجنتينية الضوءَ على تصريحات "لؤي ناظر" رئيس نادي الاتحاد الجديد، ضد مدرب الاتحاد "مارسيلو غالاردو".
وانتقد الرئيس الجديد، المدرب الأرجنتيني؛ لرغبته في رحيل الفرنسي "كريم بنزيما"، والذي يعدّ جزءًا أساسيًّا من مشروع الاتحاد الرياضي.
وذكرت صحيفة "Tyc Sports" الأرجنتينية، أن رئيس الاتحاد الجديد كان قاسيًا للغاية في تصريحاته بحقّ المدرب "مارسيلو غالاردو".
وقال "لؤي ناظر" في تصريحاته ضد "غالاردو": إن مدرب الاتحاد خالف الكثير من تعليماتنا، وبعض طلباته كانت غير مقبولة، لقد ارتكب أخطاء جسيمة مثل المطالبة برحيل "كريم بنزيما".
وأضاف "ناظر": "بنزيما لن يذهب إلى الهلال وسيبقى معنا".
وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق مالي لانفصال المدرب عن الاتحاد، ولكنه يتم البحث عن مدرب جديد؛ حيث يوجد 3 مدربين مرشحين لتولّي هذا المنصب.
وذكرت الصحيفة أن "غالاردو" متمسك تمامًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملًا، والتي تبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو، في حال فسخ عقده من جانب الاتحاد.
وخاض "غالاردو" مع الاتحاد 33 مباراة في جميع المسابقات، حقّق خلالها 15 انتصارًا، و4 تعادلات، و14 هزيمة، كما خرج بالاتحاد دون تحقيق أي بطولة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.