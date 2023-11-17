دوري روشن يستحوذ على نصيب الأسد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

وضمّت القائمةُ كلًّا من: الجزائري رياض محرز، والمغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، وثلاثة من لاعبي المنتخب المغربي هم: سفيان أمرابط، وياسين بونو، ويوسف النصيري.