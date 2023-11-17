دوري روشن يستحوذ على نصيب الأسد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي خلال عام 2023.
واستحوذ لاعبو دوري روشن السعودي للمحترفين على نصيب الأسد من القائمة التي تواجد فيها عشرة لاعبين، وذلك بتواجد أربعة لاعبين منهم ينشطون في أنديته.
فقد سبق للاعبَين من الذين ينشطون في الدوري السعودي الفوز بالجائزة؛ وهما: السنغالي ساديو ماني "2019 و2022"، والجزائري رياض محرز "2016".
وضمّت القائمةُ كلًّا من: الجزائري رياض محرز، والمغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، وثلاثة من لاعبي المنتخب المغربي هم: سفيان أمرابط، وياسين بونو، ويوسف النصيري.
وضمّت القائمةُ أيضًا كلًّا من: السنغالي ساديو ماني، والنيجيري فيكتور أوسيميهن، إضافة إلى الكاميرونيان فينسنت أبو بكر، وفرانك أنغويسا.
ومن المقرَّر أن يعلن الاتحادُ الأفريقي لكرة القدم الفائزَ في بالجائزة من خلال حفل سيقام بالمغرب الشهر المقبل.