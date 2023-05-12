نهائي منتظر في كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريق الهلال والوحدة.. تعرّف على القنوات الناقلة

تقرر أن تُنقل مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة، بين فريق الهلال الأول لكرة القدم، والوحدة، التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" عبر أربع فضائيات، وهي ssc، والرياضية السعودية، والكأس وقناة أكشن.
وتبدأ تغطية قناة ssc من السادسة مساءً، في ثلاثة أستوديوهات، منها واحد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مع المذيعين عبدالعزيز الجوهر، وعبدالعزيز البكر، ومحمد خاتم، إضافة إلى المراسلين من أرضية “الجوهرة” عبدالعزيز الجميعة، وناصر القحطاني، ومساعد الصقعبي، وفيصل الملوقي.
ويشرف على التغطية التلفزيونية بالكامل سلطان الغشيان، مدير إدارة كرة القدم.