نهائي منتظر في كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريق الهلال والوحدة.. تعرّف على القنوات الناقلة

وتبدأ تغطية قناة ssc من السادسة مساءً، في ثلاثة أستوديوهات، منها واحد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مع المذيعين عبدالعزيز الجوهر، وعبدالعزيز البكر، ومحمد خاتم، إضافة إلى المراسلين من أرضية “الجوهرة” عبدالعزيز الجميعة، وناصر القحطاني، ومساعد الصقعبي، وفيصل الملوقي.