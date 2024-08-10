خيارات كثيرة.. تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات عملية بحث مسؤولي النادي الأهلى، عن مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأفاد الصحفي "بن جاكوبس" بأن النادي الأهلي لا يزال يبحث التوقيع مع مهاجم جديد بعد محاولته للتعاقد مع "ريتشارليسون" مهاجم "توتنهام هوتسبير".
وأكّد أن النادي السعودي لا يزال يضع "فيكتور أوسيمين" لاعب نابولي، ضمن اختياراته بالرغم من وجود عرض من الهلال قبل عام للعلاب، مشيرًا إلى أن اللاعب ينتظر حاليًّا البحث فى الخيارات الأوروبية.
وبحسب ما نشره الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين: فإن كلًّا من الأهلي والاتفاق يفكران في التحرك لضم "فاشون ساكالا" مهاجم الفيحاء، كما تمّت مناقشة ملف الكولومبي "ماتيو كاسيرا" مهاجم "زينيت سانت بطرسبرغ" الروسي.
ويلعب "ماتيو كاسيرا" البالغ من العمر 27 عامًا لنادي "زينيت سانت بطرسبورغ" الروسي منذ يوليو 2022، قادمًا من "سوتشي"، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 11 مليون يورو.