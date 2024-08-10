خيارات كثيرة.. تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

وأكّد أن النادي السعودي لا يزال يضع "فيكتور أوسيمين" لاعب نابولي، ضمن اختياراته بالرغم من وجود عرض من الهلال قبل عام للعلاب، مشيرًا إلى أن اللاعب ينتظر حاليًّا البحث فى الخيارات الأوروبية.