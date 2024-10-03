بهدفي " بنزيما " و "عوار ".. الاتحاد يسقط الأخدود ويحافظ على الوصافة
كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره الأخدود بنتيجة 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في منطقة نجران، بقيادة الحكم السعودي محمد السماعيل.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكانت محاولات الاتحاديين أكثر جدية لتحقيق نتيجة إيجابية عن طريق قائدهم " كريم بنزيما" تارة وأخرى عن طريق الثنائي " حسام عوار وموسى ديابي" لكن تماسك دفاع الأخدود كان في الموعد ومن خلفهم الحارس " باولو فيتور" لإبطال تلك المحاولات .
فيما كانت محاولة الأخدود الوحيدة عن طريق "كوني" في الدقيقة 25، لكن حارس الضيوف " راكيتش" أبعد الكرة إلى ركلة زاوية.
وفي الشوط الثاني تنفس العميد الصعداء بهدف أول عن طريق قائده "بنزيما" من خلال تسديدة ولا أجمل في الدقيقة 51، بعد مجهود رائع من زميله "ديابي".
وفي الدقيقة 57 أضاع "موسونا" فرصة التعديل للأخدود، بعد تسديد كرة إلى خارج الملعب من قلب الصندوق الاتحادي.
وتوج "حسام عوار" حضوره بهدف ثان للاتحاد في الدقيقة 89، من خلال رأسية سكنت الشباك .
وبهدف شرفي للأخدود أحرزه صالح آل عباس في الدقيقة 90+5، قلص النتيجة.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 15 في المركز الثاني وبقي الأخدود بنقاطه الأربع في المركز الـ 13.