بهدفي " بنزيما " و "عوار ".. الاتحاد يسقط الأخدود ويحافظ على الوصافة

كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره الأخدود بنتيجة 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في منطقة نجران، بقيادة الحكم السعودي محمد السماعيل.