أندية سعودية وأمريكية تتنافس للتعاقد مع لاعب الشباب "يانيك كاراسكو"

وانضم كاراسكو البالغ من العمر 30 عامًا، إلى الشباب في سبتمبر 2023، قادمًا من أتليتكو مدريد؛ في صفقة بلغت قيمتها نمو 15 مليون يورو، كما يلعب لصفوف المنتخب البلجيكي منذ 2015.