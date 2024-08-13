أندية سعودية وأمريكية تتنافس للتعاقد مع لاعب الشباب "يانيك كاراسكو"

دخل عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، في منافسة مع أندية الدوري الأمريكي للتعاقد مع البلجيكي الدولي يانيك فيريرا كاراسكو، لاعب الشباب.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "أكرم كونور" فإن نجم نادي الشباب يانيك كاراسكو على رادار أندية الدوري السعودي للمحترفين والدوري الأمريكي لكرة القدم.
وأشار على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، إلى أن أداء كاراسكو الرائع لفت انتباه العديد من الأندية في الدوري السعودي والأمريكي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأكد الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين، أن هناك تنافسًا كبيرًا بين الأندية؛ من أجل التعاقد مع اللاعب البلجيكي، خلال الموسم المقبل.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن إدارة الشباب تتجه للإبقاء على يانيك كاراسكو، جناح الفريق، وعدم الاستغناء عن خدماته بالموسم الجديد.
وانضم كاراسكو البالغ من العمر 30 عامًا، إلى الشباب في سبتمبر 2023، قادمًا من أتليتكو مدريد؛ في صفقة بلغت قيمتها نمو 15 مليون يورو، كما يلعب لصفوف المنتخب البلجيكي منذ 2015.