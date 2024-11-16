في العاصمة الرياض.. وزير الرياضة "الفيصل" يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية "GCAT"

وكانت البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي في الدوحة بقطر، ثم واصلت محطاتها الخمس في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ثم في مسقط بعُمان، مرورًا بكان الفرنسية، فالكنسفارد الهولندية، وروما الإيطالية.