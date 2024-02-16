بديلًا لـ"كيليان مبابي".. هل ينجح "باريس سان جيرمان" في خطف "محمد صلاح" هدف الاتحاد المحتمل؟

وكانت قد أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" منذ عدة أيام، بأن الاتحاد يقوم بإعداد عرض جديد ضخم لضمّ "صلاح" قد يصل إلى "235" مليونًا، ليكون هذا أغلى مبلغ مدفوع في كرة القدم العالمية.