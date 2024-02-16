بديلًا لـ"كيليان مبابي".. هل ينجح "باريس سان جيرمان" في خطف "محمد صلاح" هدف الاتحاد المحتمل؟

تخطّط إدارة نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي للتعاقد مع لاعب بديل للنجم "كيليان مبابي" في حال تمّ رحيله عن النادي الفرنسي بالصيف المقبل.
وذكرت صحيفة "Lequipe" الفرنسية أنّ مسؤولي النادي الفرنسي ينافسون نادي الاتحاد على التعاقد مع المهاجم المصري "محمد صلاح" نجم ليفربول الإنجليزي.
وكانت قد أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" منذ عدة أيام، بأن الاتحاد يقوم بإعداد عرض جديد ضخم لضمّ "صلاح" قد يصل إلى "235" مليونًا، ليكون هذا أغلى مبلغ مدفوع في كرة القدم العالمية.
وشدّدت الصحيفة الفرنسية على أن "باريس سان جيرمان" وضع اللاعب المصري ضمن أبرز خياراته لتعويض رحيل "مبابي"، بالإضافة لعدة أسماء أخرى أبرزها "فيكتور أوسيمين"، و"برناردو سيلفا".
وسبق أنْ رفضت إدارةُ ليفربول، في الصيف الماضي، عرضًا من الاتحاد لمدة عامين بقيمة "180" مليون يورو، بالإضافة إلى "52" مليون جنيه إسترليني لليفربول.