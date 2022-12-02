سويسرا تُكمل عقد المتأهلين لثُمن النهائي بمونديال قطر

نجح منتخب سويسرا في ضمان التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر؛ وذلك بعد فوزه على صربيا (3-2) مساء أمس الجمعة على ملعب 974 المونديالي في ختام مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 للمجموعة السابعة.
كشَّر منتخب سويسرا منذ البداية عن نواياه، وتحصل على فرصة التقدم مبكرًا حينما سنحت فرصة هدف محقق للاعب ريمو فريلير أمام المرمى، لكنه سدَّد كرة قوية ردها الحارس؛ لتعود إلى إيمبولو الذي أطلق قذيفة صاروخية، أنقذها ببراعة فانيا ميلنكوفيتش سافيتش حارس صربيا في الدقيقة الأولى.
وفي المقابل ردُّ صربيا لم يتأخر كثيرًا عندما صوَّب زيفكوفيتش تسديدة قوية، تدخَّل القائم في منعها من الوصول للشباك في المرة الأولى ، والحارس في المرة الثانية بتصديه لكرة ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ11.
وافتتح المخضرم شاكيري أهداف المباراة بتسجيله الهدف الأول لمنتخب سويسرا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مسجلاً خامس أهداف في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وذلك في الدقيقة الـ20.
بعد الهدف تحولت المبادرة لصالح منتخب صربيا، الذي بدا أكثر رغبة في التعادل، وهو ما تأتى له فعلاً في الدقيقة الـ26 عن طريق اللاعب ميتروفيتش من رأسية رائعة، وقف أمامها الحارس جريجور كوبيل عاجزًا.
هدف التعديل أفقد دفاع سويسرا التركيز؛ ما ساهم في ارتكابه العديد من الأخطاء؛ ليستغل دوشان فلاهوفيتش واحدة منها، ويسجل ثاني أهداف صربيا بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ35.
وفي الوقت الذي لا تزال تنتشي فيه الجماهير الصربية فرحًا بهذا الهدف نجحت سويسرا في العودة للمباراة عن طريق إيمبولو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول بعد أن حوَّل عرضية جبريل سو داخل الشباك.
بدأت سويسرا الشوط الثاني بقوة من أجل حسم بطاقة الترشح، وهو ما تحقق لها بعد مرور 3 دقائق على الانطلاقة عندما قدَّم لاعبوها جملة فنية مميزة، تبادلوا خلالها الكرة بمهارة، قبل أن تصل الكرة على طبق من ذهب إلى فرولر الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك.
فيما تبقَّى من وقت حاول المنتخبان الوصول إلى الشباك، لكن محاولاتهم باءت بالفشل الذي طغت عليه المشاحنات بين اللاعبين، حتى أعلن الحكم نهاية المباراة بتأهُّل سويسرا ثاني المجموعة.
وستلاقي سويسرا في الدور ثُمن النهائي البرتغال متصدرة المجموعة الثامنة يوم الثلاثاء القادم على ملعب لوسيل.
وبهذه النتيجة صار رصيد سويسرا (6 نقاط) في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل المتأهلة سابقًا، فيما ودَّعت صربيا (بنقطة) والكاميرون (بأربع نقاط) المسابقة.