سويسرا تُكمل عقد المتأهلين لثُمن النهائي بمونديال قطر

بدأت سويسرا الشوط الثاني بقوة من أجل حسم بطاقة الترشح، وهو ما تحقق لها بعد مرور 3 دقائق على الانطلاقة عندما قدَّم لاعبوها جملة فنية مميزة، تبادلوا خلالها الكرة بمهارة، قبل أن تصل الكرة على طبق من ذهب إلى فرولر الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك.