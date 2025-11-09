مساء اليوم.. الأخضر يدشّن تدريباته في معسكر جدة استعدادًا للقاء ساحل العاج

وانتظم اللاعبون في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي أندية الأهلي، والاتحاد، والنصر، الذين شاركوا بصفةٍ أساسية مع أنديتهم يوم أمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث قرّر المدير الفني للمنتخب الوطني منحهم راحة، على أن يلتحقوا بمعسكر الأخضر غدًا الإثنين.