بمشاركة 21 حكم ساحة و29 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين.. لجنة الحكام تختتم الاجتماع الدوري

وشهد الاجتماع في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولات من 6-9 من دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.