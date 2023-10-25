بمشاركة 21 حكم ساحة و29 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين.. لجنة الحكام تختتم الاجتماع الدوري

اختتمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعها الدوري والذي أُقيم خلال الفترة من 22-24 أكتوبر الجاري في الدمام، بمشاركة 21 حكم ساحة و29 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين.
وشهد الاجتماع في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولات من 6-9 من دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.
كما شهد الاجتماع تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.
يُذكر أن التجمع الثاني للحكام شهد مشاركة 23 حكمًا من كل من ماليزيا، إيران، الكويت والبحرين، وذلك ضمن خطط لجنة الحكام تبادل الخبرات مع حكام الاتحادات الآسيوية.