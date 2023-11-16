"⁧‫تركي بن طلال"⁩ يتسلم شعلة النسخة الثانية من ⁧‫دورة الألعاب السعودية‬⁩

وصلت شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، اليوم الأربعاء، إلى منطقة عسير، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.
وتسلّم أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شعلة النسخة الثانية من الدورة، خلال وصولها لمقر الإمارة.
وأعرب أمير المنطقة، عن اعتزازه بحمل شعلة الدورة والاحتفاء برمزيتها ودعم الرياضيين المشاركين في الحدث، بالإضافة إلى وصول مسيرتها إلى المنطقة وجولتها في أبرز المعالم الحضارية والسياحية في عسير.
وثمن الأمير تركي بن طلال، دور الألعاب السعودية في تعزيز روح المنافسة الرياضية والارتقاء باحترافية الرياضيين السعوديين في مختلف الألعاب.
ونوه الأمير تركي بن طلال، إلى متابعة وزير الرياضة، والتي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية للرياضة السعودية في الآونة الأخيرة.
وفي أجواء احتفالية في مقر إمارة عسير، تسلّم الأمير "تركي"، شعلة الدورة من صاحب المركز الأول لبطولة الخليج لاختراق الضاحية والمركز الثاني للبطولة العربية والمركز الثاني ببطولة آسيا دحمان عسيري.
وقد شارك في حمل الشعلة، خلال زيارتها لمقر الإمارة، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها السابق عضو مجلس رابطة اللاعبين الحاصل على جائزة المفتاح لأفضل رياضي على مستوى المملكة ناصر القحطاني.
وتوجهت الشعلة بعد ذلك إلى قرية بن عضوان في بلّحمر، أحد أبرز الوجهات السياحية للزوار والوفود السياحية في المنطقة؛ حيث حمل الشعلة خلال الزيارة صاحب الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للنزول على النقطة في إندونسيا 2023، لاعب الطيران الشراعي عبدالله يحيى الحنيشي.
ثم توجهت الشعلة إلى حصن معشي في بلّسمر؛ حيث حمل الشعلة إلى صاحب المركز في بطولة كأس آسيا 2007 مع المنتخب السعودي نائب مدير إدارة كرة القدم بأكاديمية مهد لاعب كرة القدم السابق لنادي الاتفاق والنصر عبدالرحمن القحطاني.
وانتقلت المسيرة بعد ذلك إلى قصر المقر في النماص؛ حيث حمل الشعلة لاعب البلياردو وصاحب ذهبية المملكة وفضية بطولة الخليج في قطر وبرونزية البطولة العربية في الإمارات حسن النهاري.
واختتمت المسيرة زيارتها لمنطقة عسير، بالتوجه لقصر ثربان في النماص؛ حيث حمل الشعلة لاعب المنتخب السعودي للبادل سطام الشهراني.