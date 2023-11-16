"⁧‫تركي بن طلال"⁩ يتسلم شعلة النسخة الثانية من ⁧‫دورة الألعاب السعودية‬⁩

وتوجهت الشعلة بعد ذلك إلى قرية بن عضوان في بلّحمر، أحد أبرز الوجهات السياحية للزوار والوفود السياحية في المنطقة؛ حيث حمل الشعلة خلال الزيارة صاحب الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للنزول على النقطة في إندونسيا 2023، لاعب الطيران الشراعي عبدالله يحيى الحنيشي.