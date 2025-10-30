280 فارسًا وفارسة سعوديين يشاركون في "لونجين".. و2025 يسجل الرقم الأكبر

سجّلت بطولات "لونجين" العالمية للفروسية مشاركة أكثر من 280 فارسًا وفارسة سعوديين خلال الأعوام الأربعة الماضية، ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للفروسية لتوسيع قاعدة المشاركين السعوديين، ورفع مستوى الاحتكاك بالفرسان العالميين في المحافل الدولية.
وانطلقت اليوم الخميس جولة الرياض الختامية من بطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، بمشاركة 40 فارسًا وفارسة من 19 دولة، يمثلون 17 فريقًا عالميًا، وذلك على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبدالله المالي "كافد".
وأدرج الاتحاد السعودي للفروسية ضمن البطولة، منافسات مصاحبة لفئة النجمتين على مدار ثلاثة أيام، تضم 6 أشواط، بهدف إتاحة الفرصة لفرسان وفارسات المملكة لاكتساب الخبرة وتطوير المهارات.
وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة 140 فارسًا وفارسة، يمثلون دول المغرب، سوريا، بريطانيا، بولندا، فرنسا، الإمارات، الأردن، فلسطين، قطر، مصر، العراق، اليمن، الكويت، الجزائر، وهولندا، إلى جانب السعودية، فيما بلغ عدد المشاركين السعوديين في الأشواط المصاحبة 82 فارسًا وفارسة.
وأكد رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي أن نتائج الخطة بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما من خلال إشراك الفرسان والفارسات، خصوصًا صغار السن، في البطولات المحلية والدولية، مما انعكس على مستوى الأداء والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية.
وأوضح السهلي أن المملكة تمتلك قاعدة صلبة من الفرسان، وقد أسهموا في رفع علم السعودية عاليًا، مشيرًا إلى أن إدراجهم ضمن البطولات الكبرى التي تستضيفها المملكة ساعد بشكل مباشر على تطوير مهاراتهم.
وشهد موسم 2025 تسجيل المشاركة الأكبر للفرسان والفارسات السعوديين في بطولات لونجين، بواقع 82 مشاركًا، مقارنة بـ63 في موسم 2022، و58 في 2023، و80 في العام الماضي.
واختتم السهلي تصريحه مؤكدًا أن مثل هذه المشاركات تمنح الفرسان ثقة أكبر وتوفر لهم احتكاكًا مباشرًا مع نخبة المصنفين عالميًا، ما يعزز من قدراتهم ويُنمي مواهبهم على المدى الطويل.