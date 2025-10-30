280 فارسًا وفارسة سعوديين يشاركون في "لونجين".. و2025 يسجل الرقم الأكبر

وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة 140 فارسًا وفارسة، يمثلون دول المغرب، سوريا، بريطانيا، بولندا، فرنسا، الإمارات، الأردن، فلسطين، قطر، مصر، العراق، اليمن، الكويت، الجزائر، وهولندا، إلى جانب السعودية، فيما بلغ عدد المشاركين السعوديين في الأشواط المصاحبة 82 فارسًا وفارسة.