ليفربول يتوصّل لاتفاق لانتقال قائده "جوردان هندرسون" للاتفاق السعودي

ووفقًا لتقارير إعلامية: فإن هندرسون سيتقاضى مع الاتفاق 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا؛ أي ما يقدر بـ36 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، علمًا بأن عقده مع ناديه الحالي يستمرّ حتى 2025م.