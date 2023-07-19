ليفربول يتوصّل لاتفاق لانتقال قائده "جوردان هندرسون" للاتفاق السعودي

أفادت تقارير صحفية بأن جوردان هندرسون قائد ليفربول، اقترب من الانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي، بعد توصّل الناديين إلى الاتفاق فيما بينهما، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ناديَي الاتفاق السعودي وليفربول الإنجليزي توصّلا لاتفاق بشأن رسوم انتقال متوسط الميدان جوردان هندرسون للعب في الدوري السعودي.
وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "توصّل ليفربول والاتفاق للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن رسوم جوردان هندرسون".
وأضاف: "وافق هندرسون بالفعل على صفقة مدتها ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، يجب فحص المستندات ثم وقت التوقيع والانتقال إلى السعودية".
ووفقًا لتقارير إعلامية: فإن هندرسون سيتقاضى مع الاتفاق 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا؛ أي ما يقدر بـ36 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، علمًا بأن عقده مع ناديه الحالي يستمرّ حتى 2025م.
ويقدر الراتب الحالي لهندرسون مع ليفربول وفقًا لتقرير متعددة، بـ140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا؛ ما يعني أنه سيحصل على 5 أضعافه إذا انتقل للدوري السعودي.