دوري روشن للمحترفين: أبها يقترب من النجاة والأخدود والطائي في خطر
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الفوز على شقيقه الحزم في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها كريستيان تيو ولوكاس زيلارايان فينا سجل للحزم أنطونيو كارفالهو.
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 45 في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 21.
أبها - الخليج
كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الفوز على شقيقه الخليج في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز أبها بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها لأبها كمانو ونوجويرا فيما سجل للخليج اللاعب عبدالله السالم.
بتلك النتيجة يرفع أبها رصيده عند النقطة 32 في حين توقف رصيد الخليج عند النقطة رقم 37.
الأهلي - الرائد
وحسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين سلبيًا.
بتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده عند النقطة 62 كما رفع الرائد رصيده عند النقطة رقم 36.
الأخدود - الوحدة
وحسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود مع شقيقه الوحدة في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها إيغالو للوحدة وكولادو للأخدود.
بتلك النتيجة يرفع الأخدود رصيده عند النقطة 30 كما رفع الوحدة رصيده عند النقطة رقم 36.