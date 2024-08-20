18حكماً وحكمة في ختام دورة المستجدين بالمبارزة

اختتمت دورة حـكام المبـارزة (المستجدين) التي أُقيمت في مديـنة الأمير سعـود بن جـلوي الرياضـية بالـراكة، بحضور نائـب رئـيس الاتـحاد محـمد بـوعلي، واستمرت الدورة لمدة خمسة أيام، بمشاركة 18 حكماً (13 رجلاً و5 سيدات).
وألقى الحكم الدولي حاسن قرشي؛ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محاضرات الدورة، والتي سلط الضوء من خلالها على قانون لعبة المبارزة وأنواع الأسلحة الثلاثة: السيف والمبارزة والشيش، والتعديلات الجديدة، وزمن المباراة واللمسات، وحالات إلغاء أو وقف المباريات، والاحتجاج والفيديو، إضافة إلى التطبيق العملي في الصالة الرياضية.
وتأتي دورة الحكام المستجدين ضمن الخطة الإستراتيجية للاتحاد، بتأهيل جيل جديد من الحكام (رجال وسيدات).