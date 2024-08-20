18حكماً وحكمة في ختام دورة المستجدين بالمبارزة

وألقى الحكم الدولي حاسن قرشي؛ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محاضرات الدورة، والتي سلط الضوء من خلالها على قانون لعبة المبارزة وأنواع الأسلحة الثلاثة: السيف والمبارزة والشيش، والتعديلات الجديدة، وزمن المباراة واللمسات، وحالات إلغاء أو وقف المباريات، والاحتجاج والفيديو، إضافة إلى التطبيق العملي في الصالة الرياضية.