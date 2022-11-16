مهاجم "الأخضر" الشهري: مباراة كرواتيا دافع معنوي كبير لنا لتقديم الأفضل في مونديال قطر

وأضاف "الشهري": "قدمنا مباراة جيدة أمام كرواتيا وكنا نستحقّ الخروج بنتيجة إيجابية، ولكن خذلنا الحظ في آخر عشر دقائق، وعمومًا المباريات الودّيّة تخضع لهدف الاستفادة منها بنسبة عالية كتجانس وتنظيم بين العناصر، إلى جانب ارتفاع الروح المعنوية لنا كمجموعة، والأهم الحضور المشرف في مباريات مونديال قطر".