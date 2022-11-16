مهاجم "الأخضر" الشهري: مباراة كرواتيا دافع معنوي كبير لنا لتقديم الأفضل في مونديال قطر

وصف مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري، مباراة الأخضر وكرواتيا الودية "تحضيرًا لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022"، اليوم الأربعاء، التي انتهت لصالح كرواتيا بهدف دون مقابل؛ بالمباراة المفيدة للمنتخب السعودي من الناحية الفنية والتكتيكية.
وأضاف "الشهري": "قدمنا مباراة جيدة أمام كرواتيا وكنا نستحقّ الخروج بنتيجة إيجابية، ولكن خذلنا الحظ في آخر عشر دقائق، وعمومًا المباريات الودّيّة تخضع لهدف الاستفادة منها بنسبة عالية كتجانس وتنظيم بين العناصر، إلى جانب ارتفاع الروح المعنوية لنا كمجموعة، والأهم الحضور المشرف في مباريات مونديال قطر".
واختتم "الشهري" حديثه بمطالبة الجماهير السعودية بالمساندة والدعم، وملء المدرجات باللون الأخضر.