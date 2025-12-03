الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدّت المجموعة الأولى، والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب عمان، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب التدريب في QWSC، طبّقوا خلالها مرانًا في مربعات مصغّرة، ثم مناورة على نصف مساحة الملعب.