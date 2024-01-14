عرض مغرٍ من "الاتفاق" لضم ريان كينت لاعب فنربخشة

تلقى نادي فنربخشة التركي، عرضًا مغريًا من إدارة نادي الاتفاق للتعاقد مع الإنجليزي ريان كينت، لاعب الفريق بالميركاتو الشتوي الجاري.
وأفادت صحيفة "aksam" التركية بأن الجناح الأيسر ريان كينت، يقترب من الانتقال إلى فريق الاتفاق السعودي الذي يدربه ستيفن جيرارد .
وبحسب ما ذكرته ذات الصحيفة فإن النادي السعودي عرض على فنربخشة 4 ملايين يورو، لضم اللاعب الإنجليزي الذي سيجتمع بمدربه جيرارد مرة أخرى، إذ سبق ودربه عندما كان يلعب لفريق رينجرز الأسكتلندي.
وانضم ريان كينت صاحب الـ27 عامًا، لصفوف فنربخشة التركي في يوليو الماضي، قادمًا من رينجرز الأسكتلندي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 7 ملايين يورو.
وسبق للاعب الإنجليزي اللعب لعدة أندية مثل: ليفربول، وكوفنتري سيتي (إعارة)، وبارنسلي (إعارة)، وفرايبورغ (إعارة)، وبريستول سيتي (إعارة) .