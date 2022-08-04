الأولمبي الآسيوي يرحب بطلب المملكة استضافة دورة الألعاب الشتوية التاسعة

وقال المجلس في بيان صحفي إن اجتماع جمعيته العمومية المقرر أن تستضيفه مملكة كمبوديا في الرابع من شهر أكتوبر المقبل سيتخذ قرار استضافة المملكة فعاليات الدورة التي انطلقت نسختها الأولى في اليابان عام 1986، وتعد الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية.