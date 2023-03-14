رياضة

في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة "الفيصل" .. رسمياً.. الجزائر تستضيف الألعاب العربية 2025

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
سبق
سبق

اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في اجتماعه الـ38 الذي عقد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحضور مستشاره الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والأمين العام عبدالعزيز بن محمد العنزي وأعضاء المكتب التنفيذي، أمس، في جدة إقامة دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة 2023م في جمهورية الجزائر.

كما أقر الاجتماع، إنشاء لجان جديدة منبثقة عن المكتب التنفيذي، وهي لجنة المساواة بين الجنسين برئاسة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، ولجنة الإعلام والتواصل المؤسسي برئاسة الدكتور محمد ولد الحسن، ولجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة اللاعبين.

ووافق الاجتماع، على لائحة ودليل وسياسات الموارد البشرية، واللائحة المالية ودليل الحسابات والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.

الجزائر
عبدالعزيز بن تركي الفيصل
اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية
دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة 2023

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