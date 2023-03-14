في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة "الفيصل" .. رسمياً.. الجزائر تستضيف الألعاب العربية 2025

اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في اجتماعه الـ38 الذي عقد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحضور مستشاره الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والأمين العام عبدالعزيز بن محمد العنزي وأعضاء المكتب التنفيذي، أمس، في جدة إقامة دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة 2023م في جمهورية الجزائر.