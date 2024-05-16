دوري روشن للمحترفين: الطائي يقلب الطاولة على الفتح ويزيد فرص نجاته من الهبوط

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفوزَ على شقيقه "الفتح"، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل.