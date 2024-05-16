دوري روشن للمحترفين: الطائي يقلب الطاولة على الفتح ويزيد فرص نجاته من الهبوط

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفوزَ على شقيقه "الفتح"، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين اليوم لحساب الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الطائي بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة بدأها "دجانيني" للفتح في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل "روبرت باور" للطائي في الدقيقة 13، ويضيف "بيرنارد منساه" هدف الطائي الثاني في الدقيقة 83، ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة "90+10".
بتلك النتيجة يرفع الطائي رصيده عند النقطة رقم 31، في حين توقّف رصيد الفتح عند النقطة رقم 42.