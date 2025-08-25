تحضيرًا لكأس العالم 2025.. "أخضر تحت 20" يواصل معسكر البرازيل بانضمام حامد وبرناوي

ويخوض "أخضر تحت 20" مناورة تدريبية أمام نادي إيتوانو البرازيلي يوم 30 أغسطس، على أن يلتقي وديًا مع منتخب تشيلي للشباب في 8 سبتمبر، ضمن برنامج المباريات التحضيرية للبطولة المرتقبة.