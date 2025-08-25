تحضيرًا لكأس العالم 2025.. "أخضر تحت 20" يواصل معسكر البرازيل بانضمام حامد وبرناوي

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تدريباته المكثفة في معسكره المقام بمدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2025 التي تستضيفها تشيلي.
وأجرى لاعبو الأخضر، يوم أمس الاثنين، حصتين تدريبيتين؛ الأولى صباحية ركزت على الجوانب البدنية واللياقية، والثانية مسائية خُصصت للجوانب الفنية والتكتيكية تحت إشراف المدير الفني ماركوس سواريز والجهاز المعاون.
وشهدت الحصة التدريبية انضمام الثنائي حامد يوسف ومحمد برناوي بعد مشاركتهما في كأس السوبر السعودي، فيما يُنتظر التحاق اللاعبين عواد أمان وسعد حقوي بالبعثة غدًا.
ويخوض "أخضر تحت 20" مناورة تدريبية أمام نادي إيتوانو البرازيلي يوم 30 أغسطس، على أن يلتقي وديًا مع منتخب تشيلي للشباب في 8 سبتمبر، ضمن برنامج المباريات التحضيرية للبطولة المرتقبة.