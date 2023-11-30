"تايكوندو الشباب" يحصد 4 ذهبيات في "الألعاب السعودية"

واقتنص لاعب الشباب رياض حمدي، ذهبية وزن تحت 58 كجم، وحصل لاعب أبها عبدالإله عسيري على الفضية، وأحرز لاعبا الشباب "فهد السميح، وعبدالمجيد بن مغيصيب" ميداليتين برونزيتين. بينما أدار المواجهات خمسة وعشرون حكمًا وحكمة.