"تايكوندو الشباب" يحصد 4 ذهبيات في "الألعاب السعودية"

حصد الفريقُ الأول للتايكوندو بنادي الشباب، أربعَ ميداليات ذهبية، في منافسات اليوم الأخير لبطولة الألعاب السعودية.
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد شداد العمري، الفائزين بالميداليات في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود، بحضور الأعضاء: العميد عبدالله المالكي، والعقيد فهد الصعيري، ومحمد الوبران، وعبدالعزيز القحطاني.
ونال لاعبُ فريق نادي الشباب علي المبروك، الميداليةَ الذهبية لوزن فوق 80 كجم، تلاه لاعب الفرع "آرون كوك" بالفضية، وأحرز ماجد السليم لاعب الاتحاد.
فيما توشّح لاعب الفرع "يثرب علي" بالميدالية البرونزية، وفاز أحمد أبوغوش من فريق الشباب بذهبية وزن تحت 80 كجم، ولاعب أبها فيصل علي بالفضية، وحقق لاعب الشباب محمد السويق، ولاعب الصقور محمد خياط، ميداليتين برونزيتين.
وفي منافسات وزن تحت 68 كجم، خطف لاعب الشباب هشام دوخي الميدالية الذهبية، ونال لاعب الاتحاد ريان الطائفي الفضية.
وأحرز لاعب النهضة عبدالباسط أبو طالب، ولاعب السلام أحمد الخواهر، البرونزية.
واقتنص لاعب الشباب رياض حمدي، ذهبية وزن تحت 58 كجم، وحصل لاعب أبها عبدالإله عسيري على الفضية، وأحرز لاعبا الشباب "فهد السميح، وعبدالمجيد بن مغيصيب" ميداليتين برونزيتين. بينما أدار المواجهات خمسة وعشرون حكمًا وحكمة.
وفي منافسات السيدات حصدت لاعبة نادي الفرع هاجر زكي ذهبية وزن تحت 49 كجم، ونالت لاعبة القادسية رحمة الخواهر الفضية، وحصلت لاعبة الرياض آمنة العساف، ولاعبة النور فاطمة آل صلاح، على البرونزية.
وفي منافسات وزن تحت 57 كجم، اقتنصت لاعبة النادي الأهلي دنيا أبو طالب الميدالية الذهبية، فيما نالت لاعبة العلا ميس الشمري الفضية، ولاعبة الأهلي ليان المحمادي، ولاعبة الاتحاد إيثار حيان، البرونزية.
وحصدت لاعبة نادي الشباب ريما عنانبة ذهبية وزن تحت 67 كجم، وجاءت لاعبة النور مرح الصقور وصيفة بالفضية.
وحصلت لاعبة الرياض سارة أمين، ولاعبة الصقور لميس يوسف، على البرونزية.