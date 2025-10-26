كأس الملك: الأهلي في ضيافة الباطن.. والتعاون يسعى لعبور الخليج

تنطلق اليوم الاثنين منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة أربع مواجهات مثيرة، على أن تُستكمل مباريات الدور غدًا الثلاثاء بأربع لقاءات أخرى، تتصدرها القمة المرتقبة بين النصر والاتحاد على ملعب الأول بارك في الرياض.