كأس الملك: الأهلي في ضيافة الباطن.. والتعاون يسعى لعبور الخليج

تنطلق اليوم الاثنين منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة أربع مواجهات مثيرة، على أن تُستكمل مباريات الدور غدًا الثلاثاء بأربع لقاءات أخرى، تتصدرها القمة المرتقبة بين النصر والاتحاد على ملعب الأول بارك في الرياض.
مباريات الاثنين
يقص فريقا الخليج والتعاون شريط المباريات حينما يتواجهان على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة يسعى فيها التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، فيما يأمل الخليج في استثمار عاملي الأرض والجمهور لخطف بطاقة العبور.
وفي التوقيت نفسه، يلتقي الفتح والرياض على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، بينما يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لقاء الخلود والنجمة، قبل أن يختتم الباطن والأهلي مباريات اليوم الأول على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.
مباريات الثلاثاء
تتواصل المباريات غدًا الثلاثاء، إذ تبدأ بلقاء القادسية والحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تليها مواجهة الشباب والزلفي على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض، ثم لقاء الأخدود والهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
ويُسدل الستار على مباريات الدور بمواجهة القمة المنتظرة التي تجمع النصر والاتحاد على ملعب الأول بارك في الرياض، في لقاء يترقبه عشاق الفريقين نظرًا لقوة التنافس بينهما وما يضمانه من نجوم محليين وأجانب على أعلى المستويات.
ويسعى النصر بقيادة مدربه البرتغالي خولاخي جيسوس إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم والتقدّم خطوة نحو تحقيق اللقب، فيما يطمح الاتحاد إلى تجاوز خصمه واستعادة حضوره في البطولة الأغلى، خاصةً بعد تعثره في الجولة السابقة على أرضية ميدانه في الدوري أمام الهلال.