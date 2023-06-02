بعثة الأخضر الأولمبي تصل إلى فرنسا لخوض منافسات بطولة تولون

يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).