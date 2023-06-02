بعثة الأخضر الأولمبي تصل إلى فرنسا لخوض منافسات بطولة تولون

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة، إلى فرنسا استعداداً لخوض منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والمقامة خلال الفترة من 2 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.
ويفتتح المنتخب الوطني السعودي غداً السبت تدريباته تحضيراً لأولى مبارياته في البطولة والتي سيحلّ فيها ضيفاً على منتخب فرنسا يوم الاثنين المقبل.
وتضم المجموعة الأولى من بطولة تولون إلى جانب "الأخضر" منتخبات فرنسا المستضيف، وفنزويلا، وكوستاريكا.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).