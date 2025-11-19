بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين القادسية ينظم دورة "الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي"

نظّم نادي القادسية بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام دورة تدريبية متخصصة بعنوان (الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي)، وذلك في مقر نادي القادسية بالخبر، بمشاركة عدد واسع من الصحفيين والإعلاميين ومنسوبي المراكز الإعلامية بمختلف تخصصاتهم.
وجاءت هذه الدورة ضمن جهود القادسية في تطوير المهارات الإعلامية ورفع مستوى المعرفة المهنية، تماشياً مع التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وبهذه الشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين تؤكد شركة نادي القادسية التزامها المستمر بدورها المجتمعي والمهني في تمكين الكوادر الإعلامية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة بما يخدم مستقبل الرياضة والإعلام في المملكة.
قدمت الدورة الدكتورة ظبية البوعينين، رئيس جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي حيث استعرضت على مدى يومين محتوى ثريًا حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات العمل الإعلامي، وتحسين جودة المحتوى، وتعزيز الكفاءة والسرعة في تغطية الأحداث الرياضية.
وهدفت الدورة إلى تعزيز فهم الصحفيين لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من توظيفها في إنتاج المحتوى، والتحقق من المعلومات، وتحسين جودة العمل الإعلامي بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في القطاع.
وشملت الدورة عرضًا لأحدث التطبيقات الذكية، وآليات تسخيرها في التحرير، وصناعة التقارير، وإدارة غرف الأخبار، إضافة إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
وشهدت فعاليات اليوم الختامي تكريم المشاركين والجهات الداعمة، بحضور الإعلامي القدير محمد البكر، الذي أثنى على محتوى الدورة ودور القادسية في دعم القطاع الإعلامي. من جانبه، قال المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بشركة نادي القادسية فهد الصيعري: نفتخر في القادسية بالاستثمار في المعرفة وتنظيم دورات نوعية تسهم في تمكين الإعلاميين وتطوير مهاراتهم، خصوصًا في مجال يشهد تطوراً متسارعًا كالذكاء الاصطناعي.
شراكتنا مع هيئة الصحفيين تعكس إيماننا بأهمية التكامل بين الجهات الرياضية والإعلامية لصناعة مستقبل مهني أكثر تقدماً واحترافية. من جهته، قال فيصل الزهراني، مدير فرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام: إن إقامة هذه الدورة تأتي امتدادًا للاتفاقية الموقعة بين هيئة الصحفيين السعوديين ونادي القادسية، والتي تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في المجال الإعلامي.
ويعكس هذا التعاون حرص الهيئة على تمكين الكوادر الصحفية ومواكبة التحولات التقنية الحديثة. فالذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة مهنية، وهذه الدورة خطوة لتعزيز جاهزية الإعلاميين لمتطلبات المرحلة المقبلة. وأكدت هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام أنها ماضية في تقديم برامج نوعية تهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين، ودعم قدراتهم في تبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي في المنطقة.