بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين القادسية ينظم دورة "الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي"

وشهدت فعاليات اليوم الختامي تكريم المشاركين والجهات الداعمة، بحضور الإعلامي القدير محمد البكر، الذي أثنى على محتوى الدورة ودور القادسية في دعم القطاع الإعلامي. من جانبه، قال المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بشركة نادي القادسية فهد الصيعري: نفتخر في القادسية بالاستثمار في المعرفة وتنظيم دورات نوعية تسهم في تمكين الإعلاميين وتطوير مهاراتهم، خصوصًا في مجال يشهد تطوراً متسارعًا كالذكاء الاصطناعي.