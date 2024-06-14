استعداداً للعربية والآسيوية.. أخضر الناشئين للكرة الطائرة يتأهب للمغادرة إلى مصر

وسيغادر منتخب المملكة لدرجة الناشئين إلى العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لإقامة معسكر خارجي لمدة 16 يوماً يتخلله مباريات ودية، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 30/6 إلى 13/ 7/2024 ومن ثم المشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 26/7 إلى 4/8/2024م.