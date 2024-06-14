استعداداً للعربية والآسيوية.. أخضر الناشئين للكرة الطائرة يتأهب للمغادرة إلى مصر

واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين، اليوم الجمعة تدريباته في معسكره الإعدادي بالمنطقة الشرقية استعداداً للاستحقاقات القادمة.
وسيغادر منتخب المملكة لدرجة الناشئين إلى العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لإقامة معسكر خارجي لمدة 16 يوماً يتخلله مباريات ودية، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 30/6 إلى 13/ 7/2024 ومن ثم المشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 26/7 إلى 4/8/2024م.
ويشرف على المنتخب فنياً المدرب محمد الأسعد بن حمودة ومساعد مدرب مجيد آل إسماعيل والإداري علي المفرفش وأخصائي العلاج عبدلله الغريافي والمشرف العام عبدالله الجبر. وتضم قائمة المنتخب 19 لاعباً وهم: علي محمد عسيري - عبدالعزيز انس الزعبي كرار- مرهف آل عبدالمحسن - حاتم عيسى الزهراني عبدالإله حسين القحطاني - يزن عادل الثنيان - سعود عادل الحمد - قاسم يحيى الطوال - فيصل المالكي - مؤمل محمد المادح - سعيد مختار - محمد علي البواردي - علي صالح آل إسماعيل - عادل مسعود العبدلي - سهيل محمد خان - عزام سلطان السبيعي - يوسف عدنان مراد - جوهر أمين النصيب - عمر مشبب القحطاني.