الإثارة متواصلة.. احتدام صراع الهبوط بين أربع فرق.. وفريقان يبحثان عن مقعد في السوبر

الصراع سيكون على أشده بين أربع فرق ستبذل كل ما بوسعها للهروب من شبح الهبوط لضمان التواجد في مناطق الدفء التي من شأنها إبقاء أصحابها في دوري الأضواء بعد أن فرطت هذه الفرق بالعديد من النقاط داخل قواعدها وخارجها لتقع في مأزق البحث عن الهروب.