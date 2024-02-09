زياد السحيباني: "كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل" تعدّ من أهم بطولات الفروسية عالميًا

وقال السحيباني: "أصبحت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل خلال السنوات الماضية أحد أهم بطولات الفروسية عالميًا، وستشهد هذا العام مشاركة أكثر من 250 فارساً من نخبة الفرسان يتنافسون على أكبر جائزة مالية يتم تقديمها على الإطلاق في بطولات القدرة والتحمل، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون ريال، وترسم البطولة فصلاً جديداً في بطولات القدرة والتحمل بمشاركة 50 دولة ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ بطولات القدرة والتحمل عالمياً، وتعكس التأثير بعيد المدى والفرص الاقتصادية التي يمكن أن تحققها فعاليات الفروسية للمجتمع المحلي، بينما تقدم أيضًا تأثيرًا سيتردد صداه في المشهد العالمي للرياضة".