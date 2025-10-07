رئيس الخلود يرد على سلفه ويحسم الجدل: "لن نغادر الرس.. وسنبني مستقبل النادي من هنا"

حسم رئيس نادي الخلود الأمريكي بن هاربورغ الجدل الدائر حول نية نقل مقر الفريق إلى الرياض، مؤكدًا أن النادي باقٍ في مدينة الرس، واصفًا ما يُتداول من شائعات وأحاديث بـ “غير الدقيقة”.
وقال هاربورغ في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “محبي وعشاق نادي الخلود الغالين على قلبي، أود أن تصلكم رسالتي لتوضيح بعض الأمور: لن نغادر مدينة الرس العريقة بإرثها وتاريخها، وما يُتداول من شائعات غير صحيح وغير دقيق، أنا لم آتِ لأكرّس وقتي وجهدي ومالي هنا لأترك هذه المدينة ببساطة.”
وأوضح رئيس النادي أن الإدارة تعمل حاليًا على مشروع تطوير ملعب الرس ليكون جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق، مضيفًا: “نخطط للعب أكبر عدد ممكن من المباريات على أرضنا في ملعبنا بالرس بدلًا من بريدة أو ملعب الحزم، ولدينا طموحات كبيرة لتوسيع عمل النادي بإنشاء مراكز لاكتشاف المواهب ومراكز أداء متقدمة في أنحاء المملكة.”
وأكد هاربورغ أن نادي الخلود “من الرس، لكنه بُني من أجل القصيم وكل المملكة”، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول النادي وعدم السماح لأحد بمحاولة “تقسيمهم أو التشويش على مسار التطوير”.
وجاءت تغريدات هاربورغ ردًا على تصريحات رئيس النادي السابق محمد الخليفة في برنامج “دورينا غير” مع الإعلامي خالد الشنيف عبر القناة السعودية، حيث قال: “أتمنى من السيد بن هاربورغ أن يركز على فريق كرة القدم والرخصة الآسيوية، ولو غيّر اسم النادي لن أشجعه، كما أتمنى من لجنة الأهالي قبل أن ينتقل الفريق للرياض أن يصحبوه لمنتزه السحقان والشعيب (الخاثر)” — في إشارة رمزية لارتباط النادي بتاريخ الرس وأهلها.